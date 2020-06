Nadia Toffa, la mamma rivela: “Così la malattia l’aveva cambiata”

C’era anche Margherita Rebuffoni, la mamma di Nadia Toffa, ospite della Vita in Diretta, la donna rivela: “Così la malattia l’aveva cambiata”.

Margherita Rebuffoni ha ricordato la figlia Nadia Toffa, giornalista e conduttrice, prematuramente scomparsa nell’agosto 2019. Lo ha fatto con un post su Facebook, quindi nel pomeriggio è stata ospite della trasmissione La Vita in Diretta.

Leggi anche –> Nadia Toffa, il messaggio della mamma per i 41 anni – VIDEO

“Se ci fosse stata, con l’energia che ha sempre avuto avrebbe fatto grande servizi sulla situazione attuale”, le parole di mamma Margherita, un ricordo e un omaggio alla figlia che purtroppo non c’è più.

Leggi anche –> Nadia Toffa, messaggio da brividi per il suo 41esimo compleanno

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nadia Toffa un modello: la mamma commossa a La vita in diretta

Secondo il racconto di mamma Margherita, la figlia Nadia, due mesi prima di morire, le aveva confidato: “Non dirlo a Silvia ma guarda che lei aspetta una bambina”. Stando al racconto della madre, la conduttrice tv durante la malattia aveva sviluppato una sorta di sesto senso. Ha raccontato la donna: “Con la prima sorella aveva un rapporto come mamma-figlia perché aveva 9 anni meno, invece con la seconda, Silvia, aveva solo 20 mesi di differenza e lì si coccolavano, litigavano ma sempre protette per tutta la vita, invece la più grande era un po’ la mamma di tutte e due”.

In diretta anche Chiara Amirante, della comunità Nuovi Orizzonti, la quale ha spiegato che “Nadia Toffa era un modello e un esempio per tutti”. Nel corso della trasmissione, mamma Margherita si è commossa ricordando la figlia, ma ha anche apprezzato l’impegno di Chiara Amirante con la sua comunità. “Siete due mamme con delle storie molto importanti entrambe”, ha evidenziato la conduttrice Lorella Cuccarini. Intanto, sui social in tanti ricordano Nadia Toffa: “Il suo sorriso era qualcosa che catturava ogni singola persona, lei era pura forza vitale”, si legge tra i commenti su Twitter.