Donna incinta uccisa | muore a 23 anni travolta da ubriaca alla guida

Una povera donna incinta uccisa mentre passeggia in strada con il marito. La sfortunata vittima aveva 23 anni ed era alla 35/a settimana.

Una donna incinta uccisa mentre stava passeggiando in strada. È quanto di terribile capitato alla povera Yesenia Lisette Aguilar, investita martedì 11 agosto di sera, mentre si trovava tranquillamente in giro ad Anaheim, in California. Un suv con alla guida una donna ubriaca l’ha centrata in pieno.

Yesenia era alla 35/a settimana di gravidanza. Trasferita in codice rosso in ospedale, purtroppo la povera donna incinta uccisa da un’altra donna sotto effetto di alcolici non è sopravvissuta. I medici però stanno provando a salvare il piccolo che aveva in grembo dopo avere proceduto con un taglio cesareo d’urgenza. La sfortunata vittima di questa tragedia aveva solamente 23 anni ed alla sciagura ha assistito anche suo marito, mancato di pochissimi centimetri dal veicolo che procedeva all’impazzata ed apparentemente senza controllo.

Donna incinta uccisa, ubriaca al volante ha dei precenti

Al volante c’era la 40enne Courtney Pandolfi, che ha rimediato anche delle lesioni lievi ricevendo un ricovero in codice verde. La donna è accusata di omicidio stradale colposo e di guida sotto effetto di alcolici, oltre che con la patente di guida sospesa. Risulta anche avere due precedenti denunce per guida in stato di ebrezza. Un testimone riferisce di avere visto la donna incinta uccisa battere la testa. Proprio questo purtroppo sembra essere costato caro a Yesenia. Subito dopo l’arrivo della polizia, chiamata ad intervenire, la strada è stata chiusa dagli stessi agenti. Alcuni amici della vittima hanno aperto una pagina di raccolta fondi per raccogliere delle donazioni. Serviranno per aiutare il marito di Yesenia a pagare le spese per il funerale.

