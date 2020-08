Viviana Parisi | il marito è sicuro | ‘Nessun delitto né suicidio’

In merito al caso di cronaca nera che riguarda Viviana Parisi dice la sua un affranto Daniele Mondello. L’ipotesi del marito.

Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi, ritrovata morta nei boschi di Caronia, in provincia di Messina, negli scorsi giorni, si mostra affranto e sgomento. La sua vita risulta ora devastata dalla tragica perdita della moglie.

Ed anche dalla sparizione per ora inspiegabile del loro figlio Gioele, di 4 anni. Nella vegetazione in cui si era inoltrata la donna non risulta esserci alcuna traccia del bambino. Gli inquirenti hanno formulato diverse ipotesi in proposito, come anche la presenza di eventuali terzi che possano avere preso con loro il piccolo. Mondello, su Viviana Parisi, afferma a ‘Il Corriere della Sera’ di non volere minimamente pensare alla possibilità che sua moglie abbia compiuto suicidio. Così come non crede neppure che l’abbia uccisa qualcuno. Ricorda che la donna, la mattina in cui è sparita di colpo, le era parsa tranquilla.

Viviana Parisi, il marito: “In Sicilia si era integrata molto bene”

A Daniele, Viviana aveva detto di volere andare ad un vicino centro commerciale con il figlio. Invece si è spinta a 100 km di distanza in auto. E dopo un incidente è scesa dal veicolo lasciando diversi effetti personali nell’abitacolo, per inoltrarsi nella boscaglia. Ormai sono passate quasi due settimane da quanto tutto è successo. “A Messina Viviana viveva molto bene, si era ambientata alla grande con la mia famiglia. Adesso avverto un vuoto che mi divora e spero che qualcuno che sappia qualcosa possa aiutarci nelle indagini”. Anche lui non sa come può essere morta la donna, che era originaria di Torino e che pare fosse affetta da depressione.

“Non è stata uccisa, al suicidio non voglio nemmeno pensare”

“Al suicidio non voglio pensare, così come non pensano l’abbiano uccisa”. Una possibile dinamica potrebbe avere visto la Parisi salire su di un traliccio dell’alta tensione per studiare i dintorni oppure per ritrovare Gioele che potrebbe essersi perso. Ma da lì avrebbe poi perso l’equilibrio, cadendo per diversi metri e morendo. Infatti l’autopsia di Viviana Parisi presenta ferite e lesioni compatibili con uno schianto a terra. Ed il cadavere giaceva proprio vicino ad una struttura dell’alta tensione. L’intervento di Daniele Mondello si chiude per il figlio. L’uomo pensa che la mancanza di tracce del bambino potrebbe volere significare che il piccino potrebbe essere stato lasciato altrove.

