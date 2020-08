Barbara D’Urso | su Instagram meglio delle più giovani | FOTO

Gli ultimi scatti di Barbara D’Urso su Instagram sono decisamente sensazionali. La conduttrice napoletana dimostra di non avere età.

È pazzesca Barbara D’Urso. A 62 anni lei si comporta come fosse una ragazzina, con diverse immagini davvero conturbanti e nelle quali si scopre in maniera generosa. E visto il risultato, ne ha ben donde per farlo. La conduttrice originaria di Napoli è veramente bella e svela un corpo da favola, più che desiderabile ed assolutamente in grado di competere con le stelline della tv e dei giornali di gossip che imperversano sulle varie piattaforme social.

Visualizza questo post su Instagram Oggi pomodori 🍅😜 #orto #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 11 Ago 2020 alle ore 4:35 PDT

Barbara D’Urso, una bellezza che sorprende

Visualizza questo post su Instagram Buonanotte da me e dal mio fidanzato 🐶😜 #rideresempre #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 10 Ago 2020 alle ore 12:13 PDT

Davvero non ci sono parole per descrivere la regina di Mediaset, titolo che condivide ad honorem con Maria De Filippi. A settembre ‘Carmelita’ tornerà con molte delle sue trasmissioni importanti, come ‘Pomeriggio Live’ e ‘Live – Non è la D’Urso’. Nel frattempo lei si gode le vacanze estive standosene al mare, nella sua Campania.

Visualizza questo post su Instagram Ho sonno 😴😜 #hot #summer #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara (@barbaracarmelitadurso) in data: 10 Ago 2020 alle ore 4:11 PDT

