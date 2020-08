Temptation Island: ritorno di fiamma per Ciavy e Valeria?

I gossip su una delle coppie più chiacchierate dell’ultima edizione di Temptation Island sono molteplici. Si tratta di Ciavy e Valeria.

L’edizione appena conclusa del reality delle tentazioni ha fatto chiacchierare per un bel po’. Temptation Island ed i suoi concorrenti sono rimasti sotto le luci dei riflettori a lungo. Scopriamo qualcosa di più sulla coppia che ha fatto più scalpore.

Le coppie protagoniste della trasmissione sono rimaste al centro dell’attenzione a lungo. Annamaria Laino e Antonio Martello, nonostante il burrascoso momento di crisi vissuto nel corso dello show, sembrerebbero essersi riappacificati. Lo stesso vale per Anna Boschetti e Andrea Battistelli, i quali hanno deciso di uscire insieme dal reality, mostrandosi sui social felici e sereni anche dopo la conclusione di quest’ultimo. Lo stesso non è stato per Ciavy e Valeria, la coppia che ha dato più da discutere di tutta l’edizione.

I due, dopo un’amara lite, hanno deciso di uscire separati da Temptation, lasciandosi alle spalle ben 4 anni di relazione. Il loro rapporto ha subito un danno apparentemente insanabile, ed il tentatore Alessandro Basciano ha giocato un ruolo fondamentale all’interno della separazione tra i due. Sembrerebbe però che la porta del lieto fine sia per la coppia rimasta ancora aperta, ed uno scottante indizio social ha fatto accendere le speranze di tutti i fan.

Ciavy e Valeria sono tornati insieme? È questa la domanda che rimbomba nella mente di tutti i fan della trasmissione. A quanto pare sui social network pare sia apparso un clamoroso indizio che sembrerebbe far supporre di sì. Sui canali social di entrambi sono apparse delle foto, e pare che siano state scattate nella stessa identica location.

Temptation Island, Valeria e Ciavy: le foto su Instagram nello stesso posto

A far credere ai fan che la loro relazione non sia giunta definitivamente al capolinea, ci hanno pensato gli stessi Valeria e Ciavy. I due infatti hanno recentemente pubblicato su Instagram diverse foto, scattate tutte nella stessa identica location. Che i due si trovassero dunque insieme nello stesso luogo? Tra i tag sotto agli scatti di entrambi è inoltre nominato lo stesso fotografo, un indizio in più ad avvalere la tesi di un possibile ritorno di fiamma tra i due.