Belen-De Martino, bufera sul “terzo incomodo” Ilenia Lazzarin

Ilenia Lazzarin ha preso le difese di Belen Rodriguez con parole poco carine nei confronti di Stefano De Martino: ecco cosa ha scritto.

Ha fatto molto rumore il commento che Ilenia Lazzarin, nota attrice di Un posto al sole, ha lasciato sotto una foto sul profilo Instagram di Belen Rodriguez, bollando Stefano De Martino “un folle” per aver mollato l’avvenente soubrette argentina.

Le parole di Ilenia Lazzarin non sono affatto piaciute ai fan dell’ex ballerino di Amici, che hanno prontamente rispedito l’insinuazione al mittente. In un’intervista rilasciata a Super Guida Tv, tuttavia, la Nostra sostiene che si sia creata una polemica inutile…

Leggi anche –> Belen, dedica canora a De Martino: il finale è a sorpresa – VIDEO

Leggi anche –> Un Posto al Sole, l’attrice Ilena Lazzarin è diventata mamma – FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Perché Ilenia Lazzarin ha fatto infuriare Instagram

Dopo la bufera esplosa sui social, Ilenia Lazzarin tiene a precisare che il suo intento non è mai stato quello di mettere bocca sulla chiacchierata relazione Belen-De Martino. Anzi, la 37enne spiega di aver conosciuto Stefano e di trovarlo un ragazzo molto carino e gentile.

Testualmente: “Si è creato un putiferio inutilmente. Volevo fare un complimento a Belen sottolineando la sua bellezza. Mi sono riferita a De Martino scrivendo che era un folle per dire che Belen era stratosferica. Io non mi sono permessa di mettere bocca sulla loro relazione. De Martino l’ho incontrato una volta negli studi di Made in Sud ed è stato molto gentile. Lo stesso vale per Belen che ho incontrato ad una festa. Penso che prima di chiudere un matrimonio una donna ponderi saggiamente la sua decisione”. Caso chiuso?

Leggi anche –> Belen e Stefano | Maria De Filippi | ‘Io dissi ad Emma di loro’

Leggi anche –> Belen, Gianmaria Antinolfi distrutto dopo l’addio: “E’ venuto a piangere da me”

EDS