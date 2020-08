Belen, dedica canora a De Martino: il finale è a sorpresa – VIDEO

Nuova frecciata scoccata da Belen Rodriguez, dedica canora a Stefano De Martino: il video della performance, ma il finale è a sorpresa.

Da diversi mesi ormai, da quando ha lanciato su Instagram un video per spiegare che sarebbe stata lei a parlare e a dire cosa sia accaduto tra lei e Stefano De Martino, in molti aspettano la verità di Belen Rodriguez.

Leggi anche –> Belen e Stefano | Maria De Filippi | ‘Io dissi ad Emma di loro’

La quale, nel frattempo, ha avuto anche una breve relazione con l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, col quale è stata anche in vacanza a Ibiza. Si può però probabilmente pensare che nella testa della showgirl ci sia ancora il ballerino napoletano, se lei sulle Instagram Stories intona ‘La mia storia tra le dita’, una hit di Gianluca Grignani.

Leggi anche –> Belen, Gianmaria Antinolfi distrutto dopo l’addio: “E’ venuto a piangere da me”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Belen Rodriguez e la sorprendente dedica canora a De Martino

Nel cantare il brano, la showgirl capovolge i ruoli, infatti nella versione originale è l’uomo che si rivolge alla donna, sottolineando come la loro relazione non sia stata “inutile”, ma rilevando che tra loro non ci potrebbe essere mai un’amicizia, in quanto è rimasto l’amore all’interno della coppia. Insomma, questo brano che parla di un amore finito viene per l’occasione cantato da Belen Rodriguez.

Lei si lascia andare anche a dei versi che testimoniano come dietro la voglia di andare avanti, riemergano i problemi e la mancanza della persona amata. A un certo punto, il brano parla anche di perdono: “E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato, ricorda a volte un uomo va anche perdonato”, prosegue cantando Belen Rodriguez. Che a questo punto interrompe l’esecuzione con un secco ‘No’, lasciando intendere la propria volontà di non tornare con Stefano De Martino, anche di fronte a una richiesta di perdono.