Tra Belen e Stefano è finita e sul loro rapporto parla la De Filippi. “Lui è capace di farsi perdonare tutto. Ai tempi io informai Emma di quella tresca”.

La vicenda che riguarda Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha un ‘testimone’ illustre. Si tratta di Maria De Feilippi, che nel corso di una intervista concessa al settimanale ‘Gente’ dice la sua sulla fine dell’amore tra la showgirl argentina ed il ballerino ed ora apprezzatissimo presentatore televisivo napoletano di Torre Annunziata.

La moglie di Maurizio Costanzo conosce entrambi molto bene per via delle partecipazioni di entrambi a programmi Mediaset che proprio Nostra Signora della Televisione ha condotto oppure prodotto. Come ‘Amici’ per lui e ‘Tu si Que Vales’ per lei. “De Martino è un combinaguai”, scherza la De Filippi, la quale rivela che il 30enne campano, diretto da Milano a Napoli per registrare le puntate dell’ultima edizione di ‘Made in Sud’ al termine della quarantena a maggio passò a trovarla a Roma. “Di solito quando accade poi lui compie qualche bel pasticcio. Ma in realtà mi ha parlato soltanto di lavoro. È pur vero però che Stefano riesce a farsi perdonare di tutto, anche l’imperdonabile. Ricordate il flirt con ‘l’altra ballerina’?”.

Belen e Stefano, la De Filippi: “Informai io Emma che lui si vedeva con l’argentina”

Il riferimento pare sia rivolto a Giulia Pauselli, ai tempi della comune partecipazione di De Martino e di quest’ultima ad ‘Amici’ nel 2009. Ma neppure Maria De Filippi ora sa se Belen e Stefano torneranno insieme, pur non escludendo alcuna ipotesi. “Con lui non si sa mai”. Del resto è già capitato una volta. La sudamericana ed il campano si sposarono nel 2013, dopo la nascita del loro figlio Santiago, per lasciarsi nel 2015. Poi ad inizio 2019 furono sorpresi a baciarsi in aeroporto a Milano. E sul conto di Belen, la De Filippi spende solo belle parole. “In fondo è ancora un pò bambina dentro, per quel suo sapersi emozionare”. Chiusura col botto. Fu proprio Maria ad informare Emma Marrone, allora fidanzata di Stefano De Martino, che lui aveva intessuto un rapporto profondo con Belen. “Lui non voleva dirle niente, allora fui io a pensarci”.