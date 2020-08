Belen, Gianmaria Antinolfi distrutto dopo l’addio: “E’ venuto a piangere da me”

Gianmaria Antinolfi è rimasto molto deluso dalla fine della storia con Belen Rodriguez. Questo almeno a detta della sua ex fidanzata.

Il mese scorso i giornali di gossip si sono occupati diffusamente della relazione tra Belen Rodriguez e l’imprenditore campano Gianmaria Antinolfi. Le foto scattate dai paparazzi mostravano una certa complicità tra i due e sembrava che quell’amore nato tra gite in barca, spiagge meravigliose e mari cristallini potesse durare a lungo.

La storia d’amore, però, è naufragata così com’è cominciata. Improvvisamente i due non si sono visti più e i siti di gossip più informati hanno suggerito che il flirt fosse finito. L’ipotesi maggiormente diffusa è che Belen vuole una relazione seria ed un un uomo in grado di prendersi responsabilità familiari. C’è anche chi sostiene che in realtà la love story non sia del tutto conclusa e che potrebbero esserci nuovi tentativi di costruire qualcosa insieme.

Gianmaria Antinolfi in lacrime dopo la rottura con Belen

A confermare che la storia con Belen è già conclusa è l’ex fidanzata di Antinolfi. La sua presunta testimonianza è stata riportata sulla pagina di gossip ‘uominiedonneamicitv‘ e non è chiaro se si tratti della stessa che aveva avvisato l’argentina di non fidarsi di lui. Fatto sta che la ragazza avrebbe dichiarato: “Dopo la fine della sua storia con Belen, è venuto a piangere da me”.

Insomma sembrerebbe che la decisione di interrompere la relazione sia stata veramente di Belen. D’altronde l’argentina viene da una storia importante terminata in malo modo, una storia in cui aveva creduto fino in fondo e dalla quale si attendeva di poter finalmente creare una famiglia stabile per il figlio ed eventuali altri figli.