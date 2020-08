Emerson Gattafoni, chi è: età, carriera e vita privata del regista

Scopriamo qualcosa in più sul regista Rai Emerson Gattafoni: età, carriera e curiosità sul documentarista che ha dato vita a Dreamsroad.

In molti lo conosceranno per il programma Rai ‘Dreamsroad‘, un documentario su strada che lo vede protagonista in sella di una moto. Nella trasmissione, del quale è anche regista e produttore, Emerson Gattafoni mostra agli italiani le strade e le località del mondo, ma anche uno spaccato della loro cultura e della vita locali. Questa sua passione per il viaggio e la scoperta delle culture locali nasce da lontano e lo porta in sella ad una moto sin da quando è poco più che maggiorenne.

Il primo viaggio in solitaria con la Rai, infatti, risale al 1976, quando aveva appena 20 anni ed ha compiuto una lunga traversata da Pesaro a Marrakech. Durante i suoi viaggi documentario, Emerson ha mostrato un occhio particolare per quelle persone che vivono a bordo della strada e ai margini della società. Una sensibilità nei confronti di chi soffre che gli è valsa anche una medaglia della Camera dei Deputati.

Emerson Gattafoni: l’incontro con Valeria Cagnoni e la casa di produzione

Se per circa 20 anni questi viaggi sono stati compiuti in solitaria (ogni tanto li compie tutt’ora) dal 2000 in poi Emerson ha trovato una compagna di viaggio. Il regista si è legato sentimentalmente a Valeria Cagnoni, altra appassionata di viaggi, moto e culture straniere. Insieme hanno dato vita ad un programma documentaristico leggero, nel quale girano per le strade del mondo a bordo della moto e mostrano le bellezze di 5 continenti. Insieme a Valeria, Gattafoni ha pure fondato una casa di produzione, grazie alla quale adesso produce i suo documentari ed i suoi programmi, per poi cederli alla Rai.