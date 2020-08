Valeria Cagnoni, chi è: età, carriera e vita privata della conduttrice

Scopriamo qualcosa in più su Valeria Cagnoni: età, carriera e vita privata della conduttrice storica del programma Rai ‘Dreamsroad’.

Per chi è appassionato di viaggi e culture, il programma Rai ‘Dreamsroad‘ è un cult da circa vent’anni. Della trasmissione sono state registrate circa 250 puntate che hanno permesso ai telespettatori non solo di ammirare luoghi da sogno, ma anche di vivere parte di quei viaggi in moto con la conduttrice. Lei è Valeria Cagnoni, donna originaria di Bergamo, ma formatasi scolasticamente a Milano.

A guardarla mentre percorre le strade del mondo, ha guidato la moto in 50 stati differenti, non si direbbe che da ragazza avesse paura del mezzo a due ruote. Proprio il timore di salire sulla moto come passeggera è stata la molla che l’ha portata ad imparare a guidarla e domarla. Prima di diventare una conduttrice Valeria si è laureata al Politecnico di Milano e lavorava come arredatrice.

Valeria Cagnoni, l’incontro con Emerson Gattafoni e la carriera televisiva

La carriera televisiva di Valeria comincia dopo l’incontro con Emerson Gattafoni, suo compagno di viaggio a ‘Dreamsroad‘, ma anche nella vita. Regista e produttore, Emerson ha deciso di condividere con la compagna tutta la sua vita ed insieme a lei ha aperto una casa di produzione grazie alla quale si auto produce i programmi da trasmettere in Rai. La coppia ha realizzato un sogno, viaggiare per il mondo ed essere pagati per farlo. Tra i viaggi compiuti, quello che forse ricorderanno per sempre è quello sull’Himalaya, durante il quale hanno avuto il privilegio di conoscere il Dalai Lama.