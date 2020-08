Carlos Maria Corona compie 18 anni: arrivano gli auguri speciali

Arrivano gli auguri speciali di Fabrizio Corona per il figlio Carlos Maria, che domani compie 18 anni: il rapporto tra i due è molto solido.

Fabrizio Corona, come noto, ha un bellissimo rapporto con il figlio Carlos Maria. I due sono riusciti a salvaguardare il loro rapporto speciale e non si sono allontanati, nonostante le varie vicissitudini nella vita del genitore.

Nato nel 2002 dalla relazione tra il padre e la showgirl Nina Moric, il ragazzo è molto attivo sui social network, proprio come il genitore. Di recente si è presentato a torso nudo, davanti allo specchio, intento ad esibire la muscolatura. Il ragazzo mostra fiero ai propri follower i risultati dei suoi duri allenamenti.

I 18 anni di Carlos Maria Corona

“Mi alleno da un mese”, ha affermato in quel video, sottolineando tra l’altro quanto il suo compleanno fosse imminente. Era il 19 luglio scorso e ora a quanto pare il momento per lui è arrivato. Infatti, Carlos Maria Corona compirà 18 anni proprio domani. Lo ha annunciato via Instagram il suo papà.

“Stasera a mezzanotte 18 primavere”, scrive infatti sui social Fabrizio Corona, che posta una foto in compagnia del figlio. I due sono entrambi a petto nudo e Carlos Maria ancora una volta mostra i muscoli, mentre suo padre gli accarezza il viso, mettendo in mostra tutti i suoi tatuaggi.