Tra non molto Carlos Maria Corona sarà maggiorenne. Arriva proprio dal suo profilo social l’annuncio, accompagnato da un video che lo ritrae a torso nudo.

Sotto la luce dei riflettori è stavolta il figlio di due delle celebrità più chiacchierate di sempre: Fabrizio Corona e Nina Moric. Il Giovane Carlos posta un video per i suoi follower. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Carlos Maria Corona è nato nel 2002, compirà perciò tra poco ben 18 anni. È lui stesso ad annunciarlo sotto il video pubblicato sul social più in voga del momento poche ore fa. Le reazioni degli utenti sono numerose, e si dividono tra like e molteplici commenti.

Il video in questione mostra il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric a torso nudo, davanti allo specchio, intento ad esibire la muscolatura. Il ragazzo mostra fiero ai propri follower i risultati dei suoi duri allenamenti. “Mi alleno da un mese.” scrive infatti nell’ultima parte della descrizione, accompagnando le parole con un’emoticon. Non è per niente nuovo l’impegno di Carlos, che da un po’ di tempo si allena insieme al padre per migliorare il proprio fisico.

Visualizza questo post su Instagram TRA POCO 18 ANNI.(MI ALLENO DA UN MESE).💪 Un post condiviso da Carlos Maria Corona (@carlosmariacoronathereal) in data: 19 Lug 2020 alle ore 4:42 PDT

Carlos Maria Corona a torso nudo su Instagram: i commenti sotto al post

Il post pubblicato da Carlos Maria Corona poche ore fa ha fatto molto chiacchierare. Il video che lo ritrae a torso nudo davanti allo specchio ha suscitato una miriade di commenti e like. Alcuni utenti lo incoraggiano a continuare gli allenamenti, mentre altri hanno dichiarato che preferirebbero vederlo più concentrato sugli studi, per il fisico c’è ancora tempo!