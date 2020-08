Ultime occasioni di voli low cost: le nuove offerte di Vueling per viaggiare dall’estate fino a dicembre.

In arrivo nuove imperdibili occasioni di voli low cost per viaggiare in Europa e in Italia dalla fine dell’estate fino alla fine dell’anno. Le offerte sono della compagnia aerea spagnola Vueling con prezzi che partono da 8,99 euro. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Voli low cost: le nuove offerte di Vueling

Se state programmando un viaggio o una vacanza di fine estate o in autunno oppure già per le prossime vacanze di Natale, non dovete farvi sfuggire le ultime offerte di voli low cost a prezzi scontati appena lanciate dalla compagnia aerea spagnola Vueling.

Le offerte sono per voli che partono dal 24 agosto al 31 dicembre 2020 con prezzi che vanno da 8,99 euro a 21,99 euro a tratta. La nuova promozione è stata lanciata lunedì 3 agosto e sarà valida fino al prossimo 9 agosto. Affrettatevi, dunque, a prenotare il vostro volo.

Dovete soltanto scegliere la vostra destinazione preferita e acquistare il vostro posto in aereo.

Va precisato che i voli in offerta partono tutti agli aeroporti spagnoli e sono diretti verso altre città spagnole o europee. Quindi sono per lo più utili a chi vive in Spagna o parte da un aeroporto del Paese.

Le tariffe scontate

Ci sono voli in offerta in partenza dalle principali città spagnole e diretti verso le isole delle Baleari e viceversa. Ad esempio i voli da 8,99 euro a tratta sono quasi tutti interni alla Spagna, salvo i voli da Bilbao per Londra e Porto.

Lo stesso per quelli in offerta da 11,99 euro ai quali si aggiunge un volo da Alicante a Londra, un volo da Parigi a Fuerteventura, nelle isole Canarie, un altro da Parigi a Siviglia, uno da Lione a Maiorca, e quello da Malaga a Cardiff, in Galles.

Nella fascia di prezzo da 13,99 euro, oltre ai voli interni alla Spagna e per le Baleari, abbiamo anche un volo da Barcellona per Dublino e Porto e uno da Malaga a Marsiglia.

Più ampia la scelta sui voli da 16,99 euro, con voli da A Coruña a Londra, da Alicante a Cardiff, da Barcellona a Bologna, a Milano, a Napoli, a Pisa, a Torino, a Londra, a Parigi e a Ginevra. Poi un volo da Cardiff a Maiorca, uno da Roma Fiumicino a Valencia, da Ibiza a Milano, da Lanzarote a Parigi, da Maiorca a Stoccarda.

Nella fascia di prezzo da 18,99 euro troviamo voli da Barcellona a Basilea, a Bordeaux, a Fuerteventura, a Gran Canaria, a Lione, a Minorca, a Nizza, a Marrakech. Poi un voli da Malaga a Bruxelles, a Nantes e a Parigi. Un volo da Parigi a Madrid, un volo da Lisbona a Parigi e da Porto a Parigi.

I voli in offerta da 21,99 euro sono: da Amsterdam a Ibiza, da Barcellona a Cagliari, a Copenaghen, a Marsiglia, a Olbia, a Oslo, a Praga. Voli da Bilbao a Parigi e a Lisbona. Un volo da Dubrovnik a Roma Fiumicino e uno da Roma Fiumicino a Siviglia. Quindi un volo da Firenze a Londra. Poi voli da Lisbona a Valencia, da Parigi a Valencia e da Malaga a Lione.

Le offerte di voli low cost di Vueling sono dunque soprattutto per viaggiare all’interno della Spagna o verso le sue isole, se già vi trovate nel suo territorio. Si aggiungono alcuni voli scontati per il Centro-Nord Europa, sempre con partenza dalla Spagna e alcuni voli dalla Spagna verso l’Italia. Sebbene non manchino voli in partenza dall’Italia, anche se in numero minore.

Condizioni dei voli in offerta

Il prezzo indicato è a tratta e persona. È valido per prenotazioni effettuate da un passeggero. Valido per voli di andata. Data d’acquisto dal 03/08/2020 – 09/08/2020 per volare dal 24/08/2020 – 31/12/2020. Soggetto a disponibilità di posti. Applicabile alle date indicate sul calendario durante la prenotazione. Il prezzo finale non include i servizi accessori. Le tasse e oneri di gestione sono inclusi. L’offerta è valida solo con la tariffa Basic. Così come la promozione valida su rotte selezionate. Valido solo per voli diretti (non in connessione) operati da Vueling. Promozione non cumulabile. Le offerte sono valide per acquisti effettuati su vueling.com o tramite l’app mobile.

