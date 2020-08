Si chiamava Elena e la sua scomparsa è avvenuta in maniera inattesa: la donna muore nel sonno ed a trovarla senza vita sono i membri della sua famiglia.

Una donna muore nel sonno in Veneto. La vittima si chiamava Elena Zampieri e viveva a Camposampiero, in provincia di Padova. La notizia ha destato enorme sconcerto e dolore in tutta la località patavina, a maggior ragione considerando quanto Elena era benvoluta.

Lei lavorava come infermiera professionale e nel periodo di maggiore intensità della pandemia, tra inverno e primavera scorsi, la donna aveva fornito un contributo significativo nell’aiutare tante persone entrate in ospedale.

Muore nel sonno, Elena non soffriva di alcuna patologia specifica

Il ritrovamento della donna stroncata nel sonno da un improvviso malore lo hanno compiuto i membri della sua famiglia. Resta da stabilire cosa possa averla uccisa. Lei era in perfetta salute e non aveva mai sofferto di malattie o patologie in particolare. Sulle prime si ipotizza un malore improvviso di natura cardiaca oppure un aneurisma cerebrale.

