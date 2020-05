Morta nel sonno incinta | Anna a 24 anni non si risveglia più FOTO

Era giovanissima ed era anche in dolce attesa la giovane morta nel sonno. Purtroppo un malore l’ha colta fatalmente proprio mentre dormiva.

Lunedì 11 maggio la povera Anna Morici è morta nel sonno. La tragedia è avvenuta all’improvviso e senza alcun preavviso. Lei stava molto bene e da tre mesi aveva anche scoperto di essere incinta.

È andata a coricarsi come ogni notte, come faceva ormai da sempre nel corso della sua breve vita. Ma purtroppo questa volta non c’è stato alcun risveglio. La tragedia ha avuto luogo nel comune campano di Rocchetta e Croce, in provincia di Caserta. Anna era sposata ed è proprio suo marito ad avere compiuto l’orrenda scoperta. L’uomo aveva trovato la ragazza ormai priva di conoscenze, con la scomparsa certificata pochi minuti dopo dal personale medico del 118, accorso quanto prima. Non è stato possibile salvarle la vita.

Morta nel sonno, ancora sconosciute le cause del decesso

La colpa è da ricercare in un malore ancora da individuare. A questo scopo il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma di Anna per sottoporla ad un apposito esame autoptico. Le analisi post mortem dovranno fornire delle risposte certe su quanto avvenuto. A quel punto il corpo verrà restituito alla famiglia di questa sfortunata ragazza per potere celebrarne poi i funerali.

