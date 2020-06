Teramo, muore nel sonno a 18 anni: la madre sotto choc dopo la scoperta

Marco Neri è stato trovato senza vita nella tarda mattinata di oggi nella sua abitazione a Martinsicuro (Teramo).

Sua madre questa mattina, dopo aver fatto la spesa, verso le 12 ha iniziato a chiamarlo, per poi accorgersi tragicamente che il ragazzo non dormiva ma era già morto. Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso di Marco Neri, il 18enne trovato senza vita nella sua abitazione a Martinsicuro (Teramo). Il giovane era uscito ieri sera a cena con gli amici dopo il lungo lockdown imposto dall’emergenza Coronavirus.

Il sonno senza risveglio di Marco dopo una serata con gli amici

Stando ai primi accertamenti, Marco Neri sarebbe deceduto per cause naturali: il medico del 118 intervenuto dopo l’allarme dei familiari ha accertato un arresto cardiocircolatorio. Il ragazzo, però, era uscito ad aprile da una comunità di recupero nel Lazio. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Martinsicuro e, come accennato, il magistrato di turno Enrica Medori ha disposto l’esame autoptico. Domani si procederà al conferimento dell’incarico.

EDS