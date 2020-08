Aurora Ramazzotti, le parole di Roberto Alessi: “È figlia di papà..”

Dopo averla vista lavorare ad Ogni Mattina, Roberto Alessi spende qualche parola in favore di Aurora Ramazzotti. Scopriamo insieme che cosa ha detto.

È il turno di Aurora Ramazzotti stavolta, di passare tra le grinfie di Roberto Alessi. L’uomo ha espresso la sua opinione in una delle sue rubriche sulla bella figlia di Michelle Hunziker. Ma che cosa avrà detto?

Alessi ha scritto di Aurora sulla propria rubrica Up and Down, per il magazine Novella 200. Le sue parole, schiette e cariche di ironia, lodano la Ramazzotti per il lavoro svolto ad Ogni Mattina. La ragazza è infatti recentemente tornata sul grande schermo insieme ad Adriana Volpe e Alessio Viola, ed il suo ruolo è quello dell’inviata per il programma.

L’opinionista della regina della televisione italiana, Barbara d’Urso, ha dunque commentato la performance di Aurora per Ogni Mattina. “L’ho vista a Ogni Mattina… E devo dire che è brava…” ha dichiarato l’uomo. Poi ha aggiunto: “È una delle poche figlie di papà (e di mamma) che non si è montata la testa.”

Il giornalista Roberto Alessi ha continuato a scrivere del ruolo di inviata ricoperto dalla Ramazzotti al fianco della Volpe e di Viola. L’opinione dell’uomo è assolutamente positiva, e infatti si dichiara soddisfatto del lavoro svolto dalla figlia di Eros. “Fa l’inviata del programma, e lo fa perché è figlia di papà” ha scritto. Poi ha continuato: “Ma cerca comunque di farlo senza fare la f… di Parigi…”. e nessuno potrebbe dargli torto. La bella Aurora è infatti apprezzata da tutti i suoi follower per la simpatia e la spontaneità, doti che la porteranno sicuramente molto lontano.

Aurora Ramazzotti mostra ai fan le bellezze dell’Italia

La splendida figlia di Eros e Michelle non si ferma un attimo. Momentaneamente lavora come inviata per Ogni Mattina, un ruolo che le permette di esplorare luoghi sempre più belli. Recentemente ha infatti pubblicato un breve video su Instagram per mostrare a tutti i suoi fan le bellezze della nostra penisola. “Non c’è niente che ami di più di scoprire cos’ha da offrire il nostro bellissimo Paese…” ha scritto sul social Aurora.