Adriana Volpe, addio a Roberto Parli: parla un amico della coppia

Nuovo gossip su Adriana Volpe, addio a Roberto Parli, il marito in un video balla con una ragazza: parla un amico della coppia e svela tutto.

Da mesi si parla ormai di un rapporto ormai incrinato tra Adriana Volpe e il marito Roberto Parli. Lo ha detto per primo ad aprile il settimanale ‘Chi’ e da allora questa notizia è stata rilanciata da chiunque in tutte le salse. “Stanno vivendo un momento di sofferenza”, scriveva la rivista diretta da Alfonso Signorini.

In qualche modo, in questa presunta crisi di coppia potrebbe aver influito la morte del padre di lui. Si deve comunque parlare di presunta crisi di coppia, perché a quanto pare non vi è davvero alcuna conferma in merito.

Nessun addio di Adriana Volpe a Roberto Parli

A voler essere più precisi, i due si sono chiusi nella loro privacy, ma da persone a loro vicine si continua a ribadire che non esiste alcun problema tra loro. In particolare, qualche giorno fa, è emerso un video in cui si vede Roberto Parli ballare con una ragazza. Le immagini hanno fatto molto discutere e alimentato il gossip.

Così è dovuto intervenire un amico di famiglia dell’imprenditore e di sua moglie, per chiarire: “Conosco la famiglia Parli. Non facciamo cattivi pensieri. Credo che Roberto sia legatissimo a sua moglie”. E la ragazza con cui balla? L’amico di famiglia risolve anche questo, di mistero: “In questo filmato simpaticissimo, questa ragazza credo che sia sua cugina, bravissima cantante”.