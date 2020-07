Adriana Volpe, la rivincita dopo le polemiche con Magalli: ora è felice

Dalle stelle alle stalle per poi essere nuovamente protagonista: Adriana Volpe ora si gode il successo dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip

Novità in vista per la conduttrice Adriana Volpe, tornata alla ribalta dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. Per tanti anni è stata protagonista a I Fatti Vostri prima delle polemiche e l’addio con Giancarlo Magalli. Nella casa più spiata dagli italiani si è fatta apprezzare facendosi conoscere senza maschere e diventando così una delle più apprezzate durante l’avventura. Dal 2 giugno, inoltre, la stessa presentatrice italiana conduce Ogni Mattina insieme ad Alessio Viola con un successo davvero importante.

Adriana Volpe, nuove strade per la conduttrice

Come ha svelato dal settimanale Oggi la conduttrice è molto apprezzata dai suoi colleghi anche se gli ascolti del suo programma non sono decollati. Nel frattempo continuano le polemiche a distanza con Giancarlo Magalli e con protagonista anche Marcello Cirillo. Così dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, potrebbero aprirsi nuove strade per la Volpe visto che a Sky la amano perché è sempre gentile e disponibile.