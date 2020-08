Torna anche quest’anno La Notte Rosa sulle Riviera Romagnola. Appuntamento dal 3 al 9 agosto.

Sulla Riviera Romagnola torna quest’anno, nonostante la pandemia di Covid-19, La Notte Rosa, la festa più pazza e divertente dell’estate in Romagna.

Torna La Notte Rosa sulla Riviera Romagnola

I romagnoli non vogliono rinunciare al divertimento e nonostante le difficoltà e i limiti imposti dalla pandemia del nuovo coronavirus, anche quest’anno si festeggerà La Notte Rosa, l’evento clou dell’estate sulla Riviera Romagnola. Più di una notte, in realtà, poiché si tratta di una settimana di eventi diffusi nelle principali località turistiche della Riviera, e non solo: Rimini, Riccione, Cattolica, Misano Adriatico, Bellaria Igea Marina, i borghi e castelli della Romagna, Cesenatico, Gatteo a Mare, San Mauro Mare, Savigano Mare, Ravenna, Cervia, Milano Marittima, anche Ferrara e la Riviera di Comacchio. La festa arriva anche nella Repubblica di San Marino.

Tante belle località per una molteplicità di eventi, tra spettacoli, concerti, teatro, enogastronomia, cinema e mostre. Tutto per far divertire residenti e turisti e dimenticare per un po’ le preoccupazioni del momento che stiamo vivendo. La Notte Rosa, o Pink Week 2020, è in programma dal 3 al 9 agosto 2020.

Il programma

Tra i protagonisti dell’evento clou dell’estate in Romagna ci sono: Giovanni Allevi, Alex Britti, Claudio Bisio e Gigio Alberti, Paolo Cevoli e Giuseppe Giacobazzi, da “Deejay on Stage” (con Rudy Zerbi, La Pina, Andrea & Michele e Linus) alla Terrazza Dolce Vitadi Giovanni Terzi, che ospiterà al Grand Hotel di Rimini il Principe Alberto di Monaco, Simona Ventura, Gigi D’Alessio, Albano Carrisi, Paola Perego, Alfonso Signorini e tanti altri. Per RDS 100% Grandi Successi, in diretta dal Belvedere di piazzale Kennedy con le voci inconfondibili di Roberta Lanfranchi, Claudio Guerrini e Paolo Piva, l’8 agosto sale sul palco Francesco Gabbani con il nuovo singolo “Il sudore si appiccica”.

Il cartellone prevede: beach parties, cinema d’autore nelle arene, escursioni all’alba e al chiaro di luna in saline, boschi e riserve naturali, La Notte Rosa dei Bambini a Bellaria, visite guidate a mostre e musei, enogastronomia tipica e intrattenimento per grandi e piccini. Segnaliamo anche passeggiate e SUP (Stand Up Paddle) al chiar di luna a Lido di Volano e nelle Valli di Comacchio, itinerari sulle orme di Dante a Ravenna, le fontane di Lido Adriano che danzano a ritmo di musica, concerti all’alba nelle spiagge. L’attore Ivano Marescotti porterà il suo show “Andrà tutto stretto”. Da non perdere, poi, il tour in bici nei luoghi di Summertime (la tv serie dell’estate 2020), le sonorità etniche e fusion dei concerti di Spiagge Soul, escursioni in pinete, in diga, nelle saline, nei boschi e riserve naturali nelle ore più belle.

Dove e come

Le località della Romagna dove si festeggerà La Notte Rosa 2020.

La Notte Rosa, il capodanno dell’estate italiana, quest’anno si trasforma in PINK WEEK, una lunga settimana all’insegna del romanticismo, di ritmi e atmosfere slow, di suggestioni che coloreranno tutta la Romagna, dall’entroterra al mare. Tutto nel segno della sicurezza. Una terra allegra, organizzata, accogliente e legata alle tradizioni si racconta in questo 2020 attraverso la manifestazione che, da quindici anni, rappresenta l’estate della Riviera e, oggi, della Romagna intera. Se infatti il classico week end della Notte Rosa si trasforma in una Pink week, dal 3 al 9 agosto, anche i luoghi che si tingono di rosa aumenteranno, come l’offerta di eventi, più di 300 e con un calendario in continuo aggiornamento e repliche per permettere a tutti di godere dei numerosi appuntamenti.

Lungo i 110 chilometri di spiaggia e poi ancora nelle ampie piazze delle città ricche di arte e storia, nei borghi dolcemente distesi sulle colline dell’entroterra, si svolgerà un programma diffuso di eventi, una varietà di proposte di intrattenimento per tutti.

Il programma per intero lo trovate sul sito web ufficiale della manifestazione: www.lanotterosa.it

