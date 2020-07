Temptation Island, l’anticipazione: “Duro colpo per Antonella Elia”

Manca ormai pochissimo al quinto appuntamento con Temptation Island, in onda stasera su Canale 5. E i riflettori sono tutti puntati su Antonella Elia: ecco perché.

La nuova puntata di Temptation Island, in onda stasera come sempre su Canale 5, si annuncia particolarmente ricca di sorpresa. Antonella Elia si lascia andare alla disperazione al falò. E ai fan non sfugge un dettaglio: “È andata via…”.

Nuovi colpi di scena a Temptation Island

Sul profilo Instagram ufficiale di Temptation Island è spuntato nelle scorse ore un rumor che sta facendo molto discutere. Tra le anticipazioni spicca il video del falò delle donne, durante il quale Antonella Elia riceverà una brutta notizia. Guardando la clip sul fidanzato Pietro Delle Piane (che la scorsa settimana avrebbe ammesso di averla tradita), resta basita e si limita a commentare: “No vabbè…”. Quindi appoggia la testa sulla spalla dell’amica Manila Nazzaro, evidentemente in cerca di consolazione.

I commenti dei fan non si sono fatti attendere, e in tanti hanno notato un particolare di non poco conto. “Da questo video si capisce che Annamaria è andata via…” scrive uno di loro. E un altro gli fa eco: “Al falò non c’è Annamaria, sarà andata via…”. Avrà lasciato Antonio? Lo scopriremo tra poco…

EDS