Temptation Island, Antonio Zequila critica Antonella Elia: quante offese!

Antonella Elia è una delle protagonista di Temptation Island insieme al compagno Pietro Delle Piane: sono arrivate le critiche di Antonio Zequila

Continuano i problemi per Antonella Elia e Pietro Delle Piane durante il reality show su Canale5 Temptation Island. Dopo i filmati visionati dalla donna, la conduttrice è davvero distrutta dopo il tradimento da parte di Pietro. Antonio Zequila ha commentato ai microfoni del settimanale NuovoTv il suo punto di vista: “Loro già hanno scritto il copione. Fanno finta di tradirsi, poi si lasceranno. Una volta usciti faranno il loro progetto di vita per un matrimonio che non arriverà mai. Poi ha rilasciato interessanti dichiarazioni su Antonella dopo che i due hanno condiviso la casa del Grande Fratello: “L’ho sempre considerata amica, ma poi si è comportata con lei. Il cobra che non è un serpente ma una biscia fetente”.

Temptation Island, le critiche di Antonio Zequila ad Antonella Elia

“Lavora in televisione da tanti anni, conosce bene i meccanismi e con il suo personaggio da oca giuliva riesce a essere un personaggio di rottura, che fa indubbiamente bene agli ascolti”. Pietro non è un attore famoso e così lo stesso Antonio ha rivelato altri dettagli: “Lei è la mente e lui il braccio… rubato all’agricoltura”. Successivamente ha svelato: “Si usano così a vicenda. Lui usa lei dal punto di vista lavorativo per avere visibilità e lei si aggrappa a lui perché non ha nessuno”.