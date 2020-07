Pietro Delle Piane, la vendetta dei fan di Antonella Elia – VIDEO

La vendetta dei fan di Antonella Elia contro l’attore Pietro Delle Piane dopo quanto accaduto ieri al reality show Temptation Island.

Sembra finita tra la showgirl Antonella Elia e Pietro Delle Piane, dopo quando accaduto nel corso del reality show Temptation Island, che si conferma amatissimo e seguitissimo dal pubblico di diverse fasce di età.

Ieri Antonella Elia si era sfogata: “Dice cose che mi feriscono. Mi offendo sentendolo parlare. E’ offensivo. Estremamente. Lui è fiero di avere un figlio così ha la discendenza. Buon per lui. Qualsiasi cosa dica mi offende”. Era quindi emerso il tradimento.

Proprio la questione della paternità di Pietro Delle Piane ha portato i fan di Antonella Elia a vendicarsi con l’uomo. Lo hanno fatto ‘vandalizzando’ la pagina Wikipedia di Delle Piane, con delle modifiche che ironizzavano: “Pietro Delle Piane è un attore italiano noto come Pietro Ho fatto un figlio. Pietro inoltre ha fatto un figlio ed è selvaggio”, e così via. Le modifiche sono state successivamente cancellate, ma gli screenshot hanno a lungo girato in Rete.