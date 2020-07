Inter Napoli Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Inter e Napoli è valido per la 37esima giornata della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Dopo la conquista del nono scudetto consecutivo, con due giornate di anticipo, torna la Serie A TIM e stasera l’Inter affronta il Napoli con l’intento di provare a difendere il secondo posto dalle più immediate inseguitrici, Atalanta e Lazio.

Infatti, nell’ultima giornata l’Atalanta è stata raggiunta dalla Lazio in terza posizione ed entrambe inseguono l’Inter, che è tornato al secondo posto a un solo punto di distanza. Da parte sua, il Napoli ha raggiunto la vittoria della Coppa Italia e un posto in Europa League, ma proverà a onorare il finale di campionato.

Inter Napoli: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

La partita di questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di Milano viene trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, numeri 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport, canale 251 del satellite. La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

147 i precedenti tra queste squadre per quello che rappresenta un grande classico della Serie A: 65 successi nerazzurri, 46 partenopei e 36 pareggi. Il bilancio più recente è però favorevole al Napoli: due vittorie su tre dell’Inter nelle ultime due partite, ma se si guardano le precedenti 15 troviamo i partenopei avanti per sette vittorie a due con sei pareggi. Tra i più attesi, c’è Romelu Lukaku, che con 23 gol in campionato all’esordio in maglia nerazzurra punta a raggiungere i record di Diego Milito, a 24 gol, e Ronaldo, a 25 segnature.

Inter Napoli, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Conte e Gattuso hanno ultimato le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le formazioni:

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Borja Valero; Lukaku, Sanchez.