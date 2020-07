Messi all’Inter: il meme della tv di Suning fa sognare i tifosi

Il meme di PPTV, tv cinese legata a Suning, fa sognare i tifosi dell’Inter: Messi proiettato sul Duomo per presentare Inter-Napoli.

I tifosi dell’Inter sognano e del resto il calciomercato estivo si riempie spesso di notizie bomba di questo tipo. La deduzione secondo la quale Leo Messi potrebbe vestire i colori nerazzurri la prossima stagione nasce da un meme di una tv cinese legata a Suning.

Nel meme, che annuncia la diretta della partita di questa sera tra Inter e Napoli, si vede un calciatore in nerazzurro proiettato sul Duomo di Milano. Inequivocabilmente, quella sagoma proiettata è quella di Leo Messi.

Ipotesi Messi all’Inter: i tifosi tra sogno e ironia

Basta poco dunque per far sognare i tifosi nerazzurri, che immaginano già la sfida tra la Pulce e CR7 sui campi del massimo campionato di calcio. Non è la prima volta, in ogni caso, che il nome di Leo Messi viene accostato all’Inter. Su Twitter, il calciatore del Barcellona entra in trend e decine e decine sono gli stati e i commenti su quanto accaduto.

“Comunque vorrei ricordare a tutti voi che Marotta era contro l’acquisto di Ronaldo alla Juve”, scrive un utente, mentre qualcuno ironizza: “Che poi Messi è forte, eh. Ma nel Milan farebbe la riserva di Çalhanoglu”. Il riferimento è ad alcune considerazioni giornalistiche su Christian Eriksen all’Inter. Superfluo dire che la maggior parte dei tifosi nerazzurri vorrebbe che questo sogno divenisse realtà.