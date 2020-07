Viaggi in treno low cost per l’estate: codice sconto di Italo prorogato

Offerte di viaggi in treno low cost per l’estate: l’ultimo codice sconto di Italo prorogato. Tutte le info.

Dopo i lunghi mesi di stop ai viaggi a causa dell’emergenza sanitaria per il nuovo coronavirus, a giugno sono ripresi gli spostamenti tra le regioni italiane e con l’arrivo dell’estate gli italiani sono tornati a viaggiare. Con il calo dell’epidemia, anche se va mantenuta sempre alta l’attenzione, è tornata anche la voglia di vacanza. Possiamo viaggiare, in Italia e nei Paesi all’estero dove è consentito, in particolare europei, se osserviamo le norme di prevenzione e sicurezza sanitaria, a cominciare dall’uso della mascherina nei luoghi al chiuso e sui mezzi di trasporto.

Le società ferroviarie, con la ripresa degli spostamenti hanno ripristinano le tratte ordinarie e poi i collegamenti estivi. Poi sono tornati gli sconti, le promozioni e le offerte. Italo ha ripristinato la consuetudine del codice sconto, la promozione del venerdì fino a lunedì successivo per viaggiare in Italia con l’alta velocità a prezzi scontati. L’ultimo codice sconto, in scadenza oggi, è stato prorogato. Ecco tutto quello che dovete sapere.

Leggi anche –> In treno con la famiglia: i bimbi viaggiano gratis con Italo

Viaggi in treno low cost per l’estate: ultimo codice sconto di Italo

È tornato il codice sconto di Italo, l’offerta di biglietti scontati e low cost per viaggiare in Italia con l’alta velocità.

La nuova promozione, lanciata con l’hashtag #estateitaliana, all’insegna del turismo di prossimità che è la caratteristica delle vacanze di quest’anno, prevede sconti sui biglietti dei treni ad alta velocità di Italo con ribassi dal 30% al 50%. I biglietti messi a disposizione dall’inizio della promozione sono 350.000 complessivi e sono validi per acquisti in tariffa Low Cost e in ambiente Smart e Prima.

Il codice promo da utilizzare al momento dell’acquisto è ESTATE.

La promozione, lanciata alle 12.00 di venerdì 24 luglio è stata prorogata fino alle 23.59 di lunedì 27 luglio (la scadenza era alle ore 15.00, come da consuetudine).

La nuova offerta con codice sconto di Italo è valida per viaggi dal 4 agosto al 24 ottobre 2020. È soggetta a disponibilità, modificabile e non rimborsabile. Inoltre, sono esclusi i viaggi sulla tratta MI-RE e vv. e sui servizi Italobus ad essa correlati.

Leggi anche –> Italo Treno lancia nuove tratte e nuove promozioni

Come acquistare i biglietti con il codice sconto di Italo



Per utilizzare della promozione del codice sconto di Italo, con i prezzi dei biglietti del treno ad alta velocità ribassati dal 30% al 50%, dovete inserire il codice promo ESTATE nell’apposito box sulla pagina web del form per l’acquisto che trovate sul sito web ufficiale di Italo Treno (italotreno.it). Il codice va inserito nel box a sinistra, dove appare la scritta: “Hai un codice promo?”. Cliccando sul link si pare il box in cui digitare il codice sconto.

I biglietti si possono acquistare sia da desktop che da mobile, tramite la App Italo per Ios e Android, oppure presso le biglietterie presenti nelle stazioni ferroviarie, le agenzie di viaggi o in alternativa tramite il servizio Pronto Italo 060708, il call center attivo tutti i giorni dalle 7.00 alle 23.00 (al costo telefonico di una chiamata su rete fissa e senza costi aggiuntivi per il servizio di vendita).

Come detto, la nuova promozione è stata prorogata alle 23.59 di lunedì 27 luglio. Entro questo orario potete acquistare con il codice ESTATE uno dei 350.000 biglietti a disposizione per i treni dell’alta velocità di Italo scontati dal 30% e fino al 50%. La promozione è valida per i viaggi dal 4 agosto al 24 ottobre 2020, in tariffa Low Cost e in ambiente Smart e Prima. L’offerta è soggetta a disponibilità, modificabile e non rimborsabile.

Le Tratte di Italo Treno

Treni Adriatica

Treni Calabria

Treni Cilento

Milano – Roma No Stop

Treni Milano – Roma

Treni Roma – Milano

Napoli – Roma

Roma – Firenze

Roma – Venezia

Milano – Firenze

Torino – Milano

Napoli – Milano

Roma – Torino

Torino – Verona

Roma – Bologna

Roma – Verona

Napoli – Bologna

Torino – Venezia

Milano – Venezia

Bologna – Milano

Milano – Lamezia Terme

Italobus

Sorrento; Pompei; Cortina; Caserta; Benevento; Sicignano; Parma; Mantova; Modena; Cremona; Potenza; Ferrandina; Matera; Cosenza; Frascineto; Lauria; Sala Consilina.

Leggi anche –> Treno più autobus: raggiungere le mete di vacanza con l’alta velocità