Ilary Blasi, critiche feroci: “Ti stai rovinando, troppi ritocchi”

L’ultima foto postata sui social dalla bella Ilary Blasi sta facendo chiacchierare. Le voci parlano di qualche ‘ritocchino’ di troppo.

Pioggia di aspre critiche per la conduttrice Ilary Blasi. Sembrerebbe che l’ultimo scatto postato sui social dalla donna non sia stato apprezzato da proprio tutti i follower. Insieme ai complimenti arrivano infatti anche alcuni insulti, e tutti urlano al ‘ritocchino‘ di troppo. Leggiamo insieme tutti i commenti.

La moglie di Francesco Totti si trova al momento a Sabaudia per trascorrere le tanto attese vacanze estive. Sul suo profilo Instagram è apparsa poche ore fa una foto scattata nella suddetta località. Pare però che il post non abbia convinto tutti. I commenti sotto allo scatto sono contrastanti, e si dividono tra gli utenti che attaccano la donna, e coloro che invece accorrono in sua difesa. L’argomento di discussione sarebbe l’ennesimo ritocchino estetico al quale, secondo alcuni, sarebbe ricorsa Ilary.

Gli haters non hanno esitato un secondo a fiondarsi sotto l’ultimo post della bella Ilary, per commentarne i tratti del viso. Secondo loro qualcosa non quadra, e i ritocchi estetici le stanno sfuggendo di mano. Ma sarà tutto vero? La risposta da parte della conduttrice non è ancora arrivata, ed i riflettori sono tutti puntati sulla sua eventuale reazione agli attacchi.

Visualizza questo post su Instagram Non perdere mai di vista l’obiettivo Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 25 Lug 2020 alle ore 2:18 PDT

Ilary Blasi: gli aspri commenti sotto l’ultimo post Instagram

Sono volati parecchi insulti nei confronti di Ilary Blasi sotto l’ultimo scatto pubblicato sui social. “Tra un po’ sei irriconoscibile se continui a ritoccarti“, ha scritto una fan. “Eri tanto bella prima”, ha aggiunto qualcuno. “Si sta trasformando anche lei in un mostro“. Le iterazioni degli utenti non corrispondono però soltanto a critiche. Molti infatti sono accorsi in difesa della donna, definendo quelle degli haters come ‘cattiverie gratuite‘.