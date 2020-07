È tremendamente bella Ilary Blasi in costume da bagno nel suo giro in barca a Capri. La veduta di sé stessa che lei offre ai fans è da far cadere la mascella.

Hanno del sensazionale gli scatti che Ilary Blasi ci regala dal suo profilo Instagram. La showgirl e presentatrice televisiva di Mediaset si trova attualmente in vacanza a Capri con suo marito Francesco Totti e figli. E lei si fa ritrarre durante un giro in barca nei dintorni dei Faraglioni, e seppure non presente di volto, il suo ultimo post desta scalpore, nella maniera più assoluta.

15/07/2020……Capri

Infatti Ilary mostra soltanto le sue gambe mentre se ne sta seduta, rannicchiata al coperto del suo immenso cappello da mare. Un sombrero che riesce a ripararla del tutto dal sole che batte forte sull’isola napoletana. E l’estate caprese diventa più bella con lei. Sono tantissimi i complimenti che la signora Totti sta ricevendo da quando ha caricato sui social questa fotografia, nella mattinata di mercoledì 15 luglio. I fans sono pieni di entusiasmo nei suoi confronti.

Ilary Blasi, una serie di foto che sconvolge i cuori

Sea,salt,sun

Già qualche giorno fa Ilary aveva fatto breccia, lasciandosi ritrarre mentre faceva la spesa come una ‘comune mortale’. E lasciando da parte il suo status di vip. In un negozio di alimentari di Capri, la conduttrice televisiva appariva vestita come una ragazzina, con shorts cortissimi ed una lunga treccia bionda. Anche in quel caso lo spettacolo è stato assolutamente fantastico.

