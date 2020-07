Ilary Blasi, foto sexy pubblicata su Instagram: la didascalia è ambigua

Ilary Blasi, la foto sexy pubblicata sul suo profilo Instagram: la didascalia è ambigua e i fans impazziscono. Di cosa sta parlando la showgirl?

Pochi minuti fa Ilary Blasi ha pubblicato un nuovo scatto “piccante” sul suo profilo Instagram, accompagnato da una didascalia ambigua. Nella foto la donna appare completamente nuda, girata di spalle, con i lunghi capelli biondi intrecciati all’attaccatura. Il suo profilo è molto sexy, ma la parte più interessante del post è la didascalia: “The day after…”, cioè “il giorno dopo”, ha scritto la Blasi. A che cosa si starà riferendo la bella showgirl?

Visualizza questo post su Instagram The day after……………… pic&hair by @alessiasolidani Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 17 Lug 2020 alle ore 1:52 PDT

Potrebbe interessarti leggere anche –> Ilary Blasi | scatto sensazionale | ‘Le gambe di una dea’ | FOTO

Ilary Blasi, sexy più che mai su Instagram

Nei commenti del post i followers di Ilary si sono sbizzarriti in complimenti e messaggi d’amore. Nessuno ha chiesto alla showgirl a cosa si riferisse quella sua fra ambigua, “the day after”, “il giorno dopo”, anche perché la Blasi non è abituata a rispondere ai commenti dei fans sui social. Resta il fatto che lei è davvero raggiante, e si sta godendo le vacanze estive come poche altre persone possono permettersi di fare. In questo momento sembra che si trovi vicino a Capri, in compagnia di familiari e amici.

Visualizza questo post su Instagram 15/07/2020……Capri Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 15 Lug 2020 alle ore 1:14 PDT

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!