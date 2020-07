Alberto Matano, l’arrivederci che spiazza i fan: “Se ne va?”. Una fotografia pubblicata dal giornalista e conduttore televisivo sui social ha scatenato le domande da parte degli utenti, oltre a riscuotere un grande successo.





E’ stato attraverso la propria pagina Instagram che Matano ha voluto mandare un saluto speciale a tutti coloro che lo seguono e lo stimano da tempo. Il giornalista ha deciso così di dedicare, in questa calda domenica di luglio, uno scatto a tutti i suoi fan dalla sua amata terra d’origine.

Leggi anche –> Alberto Matano, è tutto trasparente: nessuno crede ai propri occhi

Potrebbe interessarti anche –> Matano confessa il suo amore: “Stiamo bene insieme”

Leggi anche –> Matano “coccolato” dalla mamma: la confessione su Instagram

Alberto Matano, l’arrivederci che spiazza i fan sui social: “Se ne va?”

Uno scatto pubblicato su Instagram e subito si scatenano le domande degli utenti sul futuro del giornalista e conduttore televisivo. Cosa avrà voluto dire con le sue parole? Moltissimi gli interrogativi che si diffondono in queste ore in rete.

Se vuoi conoscere tutte le notizie in tempo reale CLICCA QUI

Matano, solo pochi minuti fa, ha pubblicato una fotografia sui social nella quale è ritratto sorridente mentre si trova seduto a gambe incrociate sulla sabbia. Sullo sfondo si scorge lo splendido mare della Calabria, e precisamente di Catanzaro, sue terra e città d’origine, alle quali più volte ha dichiarato di sentirsi sempre molto legato.

Il commento all’immagine recita: “Bye Bye…”. Che sia un messaggio indicativo del prossimo futuro del giornalista? Oppure è semplicemente un modo per salutare dalla sua terra tutti i propri followers mentre si gode una meritata vacanza al mare? Tutti coloro che lo seguono si sono dimostrati entusiasti dello scatto, non risparmiando i commenti di apprezzamento per lo splendido mare calabrese e per l’attuale condizione invidiabile del giornalista e conduttore televisivo.