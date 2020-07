Alberto Matano “coccolato” dalla mamma: la confessione su Instagram

Il noto giornalista e conduttore di Rai 1 Alberto Matano ha condiviso con i suoi followers su Instagram un momento di piacevole relax domenicale.

Le ultime settimane sono state a dir poco burrascose per il giornalista e conduttore di Rai 1 Alberto Matano. Lasciato “solo” al timone de La vita in diretta dopo l’ennesimo duro atto di accusa della collega Lorella Cuccarini, il Nostro si è ritrovato (anche) sotto i riflettori del gossip e nel mirino di non pochi critici, che si sono esercitati nelle ipotesi e nelle considerazioni più varie. Difficile reggere tanta tensione per chi, in fondo, non ci è abituato. Ma il mezzobusto del Tg1 ha presto trovato di che consolarsi…

La “domenica perfetta” di Alberto Matano

“La domenica perfetta… mare e frittata di pasta fatta da mamma. What else?” scrive Alberto Matano nel suo ultimo post su Instagram, con tanto di hashtag: “#domenica #estateitaliana #amore #casa”. Il giovane ma conosciutissimo giornalista e conduttore, con gli ormai immancabili occhiali da sole, appare finalmente sereno, rilassato e sorridente in riva al mare nella sua amata Calabria, dove le polemiche di casa Rai, con tutti i loro annessi e connessi, sono solo un’eco lontana. Quale migliore occasione per condividere una pausa mangereccia per gentile concessione, come da migliore tradizione italiana, della cara insostituibile mamma?

