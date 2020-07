Alberto Matano, è tutto trasparente: nessuno crede ai propri occhi di fronte a questa vista incredibile. Si scatenano i commenti e non manca una certa dose di invidia.

Il conduttore Rai diventato famoso come volto del Tg1 stupisce ancora una volta tutti i suoi fan che sono sempre di più e sempre più affettuosi nei suoi confronti. Dopo le polemiche con Lorella Cuccarini durante la conduzione de La vita in diretta, Matano si sta godendo le meritate vacanze.

E pur non essendo un assiduo frequentatore dei social, ogni tanto rilascia qualche chicca per i suoi fan soprattutto sul suo profilo Instagram.

Il video di Alberto Matano lascia senza parole

L’ultima proposta non è una foto, ma un breve video pubblicato nelle stories proprio pochi minuti fa. Matano non si vede, ma ci fa vedere delle immagini bellissimi che non necessitano di commenti ulteriori.

Si tratta di una mare stupendo, cristallino, trasparente nel quale tutti vorremmo tuffarci. Moltissimi i commenti di complimenti, ma anche di sana “invidia” nei suoi confronti.