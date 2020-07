Romina Power, il dolce messaggio per Ylenia: “Il mio cuore ancora ti cerca”

Nel suo ultimo post su Instagram, Romina Power ha pubblicato un dolce messaggio che probabilmente è dedicato alla sua Ylenia.

Sono passati quasi 26 anni da quando Ylenia Carrisi è scomparsa negli Stati Uniti. Le ricerche si sono protratte per anni, ma gli investigatori non hanno mai trovato una pista concreta che conducesse alla ragazza. Per quanto il dolore per una scomparsa così importante non cessi mai, i familiari hanno dovuto fare di necessità virtù e provare ad andare avanti con la propria vita.

Al Bano ha preferito mettere una pietra sopra al passato, chiedendo ed ottenendo un certificato di morte presunta. Razionalmente il cantante sa che è difficile che possa tornare indietro dopo tutto questo tempo e preferisce mantenerla viva nel suo cuore, ma abbandonare la speranza di riabbracciarla. Diverso il discorso per la madre, Romina Power, che ancora oggi non riesce a rassegnarsi all’idea di averla persa per sempre. Ogni anno, in prossimità del compleanno della figlia, rinnova l’appello di ricerca e pubblica delle foto nella speranza che Ylenia le veda ed un giorno decida di tornare.

Romina Power, il bel messaggio per la figlia Ylenia

Anche l’artista americana è consapevole che dopo tutto questo tempo le probabilità che la figlia torni e sia ancora viva sono basse. Tuttavia il suo cuore non le permette di abbandonare la speranza, per quanto minima, che Ylenia un giorno possa farsi viva o addirittura torni. Che il suo pensiero sia sempre rivolto a lei lo dimostra anche l’ultimo post pubblicato su Instagram. In questo vediamo il disegno di una bambina seduta su una trave accanto ad un gatto. Sopra si legge: “La mia mente ancora ti parla, il mio cuore ancora ti cerca, ma la mia anima sa che sei in pace”.