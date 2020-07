Romina Power piange il passato con Taryn attraverso un post su Instagram

Romina Power, il passato con Taryn ricordato continuamente attraverso i post pubblicati su Instagram. Lei adesso ha bisogno di tranquillità.

Romina Power soffre ancora molto per la morte della sorella Taryn, e non ha paura di mostrare la sua tristezza e malinconia sui social. Da quando ha saputo della scomparsa della sorella, Romina non ha mai smesso di postare fotografie commemorative e molto tenere, in compagnia di Taryn e della famiglia Power. La cantante accompagna ogni nuovo ricordo con frasi dolci e nostalgiche, grazie alle quali i follower riescono a fare propri i sentimenti della donna e a starle vicino anche solo in modo “virtuale”.

Visualizza questo post su Instagram Love is eternal 👩‍❤️‍👩 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 11 Lug 2020 alle ore 6:46 PDT

Romina Power, l’ultima foto pubblicata con Taryn è un salto nel passato

La sorella Taryn è sempre presente nelle fotografie pubblicate da Romina Power negli ultimi giorni, su Instagram. Quella di oggi le vede entrambe bambine, serene in compagnia della madre. “Quando la vita era a colori… anche se fotografata in bianco e nero”, ha scritto la cantante accanto al post. Quei tempi adesso sembrano molto, troppo, lontani, e Romina è costretta ad accettare la vita senza Taryn. Un dettaglio di questo ultimo post ha stranito alcuni followers della Power: lei ha disattivato i commenti, impedendo ai fans di poter commentare lo scatto. Non pare ci sia nessuna intenzione “maligna” dietro la decisione; forse Romina adesso preferisce restare sola con i suoi ricordi, senza dover leggere continuamente le parole di estranei.

