Udinese Juventus Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Udinese e Juventus è valido per la giornata 35 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Stasera la Juventus si gioca a Udine la prima possibilità di laurearsi campione d’Italia con tre giornate di anticipo. Sarebbe la nona volta consecutiva, ma per ottenere questo prestigioso traguardo, deve vincere.

Leggi anche –> Lo Stadio San Siro potrebbe diventare un monumento per le vittime del Coronavirus

La Juventus ha in questo momento sei punti di vantaggio sull’Atalanta e con una vittoria andrebbe a più nove punti, ma ha anche realizzato più punti negli scontri diretti. Significa che potrebbe anche permettersi di finire a pari merito il campionato, ma avrebbe una migliore differenza nello scontro diretto.

Leggi anche –> Nicolò Zaniolo aggredito dai compagni di squadra a fine partita

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Udinese Juventus: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

La partita di questa sera alla Dacia Arena di Udine viene trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Sono 91 le sfide totali in Serie A tra queste due squadre, con la Juventus ampiamente in vantaggio per 62 vittorie a 12. Se si conteggiano solo le partire giocate a Udine, il bilancio è di 27 a 5 per i campioni d’Italia, che in totale hanno realizzato in questo match 191 gol contro i 73 dell’Udinese. Hansen con 9 gol, seguito da Del Piero con 8, è il capocannoniere di questo scontro.

Udinese Juventus, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Gotti e Sarri stanno ultimando le loro scelte in vista del match di questo pomeriggio. Queste le possibili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Ter Avest, Stryger-Larsen, De Paul, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna