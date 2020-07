Sampdoria Genoa Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il derby tra Sampdoria e Genoa è valido per la giornata 35 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Oggi 22 luglio alle 21.45 si disputano ben cinque partite in contemporanea valide per la Serie A TIM: una di queste è un grande classico del nostro campionato ovvero il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa.

Leggi anche –> Lo Stadio San Siro potrebbe diventare un monumento per le vittime del Coronavirus

Aspirazioni diverse per le due squadre in campo questa sera a Genova, con i blucerchiati già salvi che comunque non vorranno sicuramente sfigurare contro i ‘cugini’ che lottano ancora per non retrocedere.

Leggi anche –> Nicolò Zaniolo aggredito dai compagni di squadra a fine partita

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sampdoria Genoa: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

La partita di questa sera allo Stadio Luigi Ferraris di Genova viene trasmessa in diretta ed esclusiva su Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). La partita sarà anche su SkyGo e su NowTv in streaming per gli abbonati al servizio. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Le due squadre si sono affrontate in tutto 119 volte tra Serie A e B, di queste 90 volte nel massimo campionato. 44 le sfide con la Sampdoria squadra di casa e il computo è di 17 partite vinte dai blucerchiati e di 10 dai rossoblu. Claudio Ranieri ha affrontato 16 volte il Genoa, vincendo 11 partite e perdendone solo due.

Sampdoria Genoa, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

Tutto pronto dunque per il derby di Genova, con Ranieri e Nicola che completano le loro scelte. Queste le formazioni:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

GENOA (3-4-1-2): Perin; Romero, C. Zapata, Masiello; Biraschi, Jagiello, Schöne, Criscito; Iago Falque; Pandev, Pinamonti.