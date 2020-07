La sparizione di Daniele De Filippi, chi è il giovane scomparso a Trieste: cosa sappiamo finora della sua scomparsa, cosa è accaduto.

Si cerca a Trieste un ragazzo di 23 anni, di Trieste, che non dà notizie di sé da due giorni. Si tratta di Daniele De Filippi e appelli per ritrovarlo sono stati estesi anche oltre confine, in Slovenia. Il giovane scomparso indossava una t-shirt nera, un paio di bermuda verde militare e scarpe da ginnastica nere.

Il giovane, che risiede in zona Pendice Scoglietto, sarebbe in depressione. Militari dell’Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato sono alla ricerca del giovane, mentre anche la trasmissione Chi l’ha visto? ha lanciato un appello.

Cosa sappiamo della scomparsa di Daniele De Filippi

Daniele De Filippi, da quanto si apprende, avrebbe chiamato anche la madre, nel pomeriggio del 20, per chiederle di comprargli un pacchetto di sigarette. Non ha però fatto rientro a casa dalla quale si era allontanato con cellulare e portafoglio. Il suo cellulare è stato localizzato nella zona dell’Università Nuova. Secondo quanto si apprende, squilla a vuoto.

Per questo, dopo che i familiari del giovane hanno lanciato l’allarme, viene perlustrata in particolare la zona tra la Rotonda del Boschetto, il Ferdinandeo e l’università. Al momento però non si hanno riscontri positivi e la corsa contro il tempo per ritrovare il ragazzo prosegue.