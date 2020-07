Barbara d’Urso bellissima al mare: la super scollatura fa impazzire i fan

È uno scatto da urlo quello postato dalla regina della televisione italiana sui social. Scopriamo insieme l’ultima foto di Barbara d’Urso.

È uno scatto decisamente da urlo quello postato non molte ore fa dalla bella Barbara d’Urso. Il nome della conduttrice italiana più famosa di sempre è dunque sulla bocca di tutti. Scopriamo insieme gli ultimi gossip e tutti i commenti dei follower.

Leggi anche->Barbara D’Urso | il post nostalgico | ‘Tutto questo mi manca’ | FOTO

Quello di Barbara è uno dei volti femminili più celebri della televisione italiana. Il suo profilo Instagram conta infatti circa 2 milioni e mezzo di follower, i quali seguono attivamente tutti i suoi post, incoraggiandola e coprendola di complimenti. L’ultima foto pubblicata dalla donna non è assolutamente passata inosservata. Di che cosa si tratta?

Leggi anche->Barbara D’Urso in lutto: grave perdita per la conduttrice Mediaset

Il costume da urlo sta facendo il giro del web. Proprio così, è un altro meraviglioso scatto in bikini e postato dalla d’Urso a far parlare tutta l’Italia. I fan sono in visibilio, e sotto la foto è pioggia di like e commenti. Il corpo invidiabile della donna sta proprio facendo impazzire tutti.

Leggi anche->Barbara d’Urso bellissima sui social: “Stasera esco sobria..”

Sembra una sirena, Barbara, immortalata nell’istante prima di uscire dall’acqua. Il costume blu con una scollatura da capogiro mette in mostra un elegante décolleté e valorizza il fisico mozzafiato della donna. Il suo volto è coperto da un paio di occhiali da sole, ed in testa porta un cappello. Immancabile è però il suo sorriso, accompagnato dall’hashtag: “#colcuore“.

Visualizza questo post su Instagram Mare 🌊 #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 18 Lug 2020 alle ore 11:32 PDT

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Barbara d’Urso, lo scatto sui social: pioggia di complimenti

Sono centinaia i commenti e i like presenti sotto all’ultima foto postata da Barbara d’Urso su Instagram poche ore fa. Le sue curve esplosive e il fisico da capogiro hanno colpito tutti. Per lei è dunque pioggia di complimenti, nei confronti soprattutto della sua perfetta forma fisica nonostante i 63 anni, portati a quanto pare più che divinamente.