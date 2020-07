Barbara d’Urso bellissima sui social: “Stasera esco sobria..”

La regina della televisione italiana Barbara d’Urso torna a far parlare di sé. Stavolta lo fa tramite uno splendido scatto pubblicato sui social.

Un altro scatto proveniente dal profilo social della regina della televisione italiana sta facendo il giro del web. È Barbara d’Urso ad aver attirato l’attenzione dei suoi follower un’altra volta. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

È un post sul social più in voga del momento ad incendiare gli animi dei fan di Barbara. La foto pubblicata su Instagram è una vera bomba, e ricalca la genuina bellezza della donna, radiosa come sempre.

Lo scatto tanto chiacchierato è una foto che ritrae la celebre presentatrice. Il trucco salta subito all’occhio, soprattutto il magnifico rossetto rosso che Barbara sfoggia fiera e sicura. Anche il suo décolleté non passa inosservato. La donna indossa infatti uno splendido corsetto nero che sembra proprio donarle tantissimo.

“Nuova prova rossetto.”, scrive Barbara nella didascalia che accompagna il suo scatto pubblicato poche ore fa, aggiungendo l’emoticon di un rossetto rosso. Poi continua: “Stasera esco sobria“. Non manca dunque un pizzico d’ironia sotto al suo commentatissimo post, che è anche accompagnato dagli hashtag ‘#rideresempre’ e dall’immancabile ‘#colcuore‘.

Visualizza questo post su Instagram Nuova prova rossetto 💄 Stasera esco sobria 😂 #rideresempre #colcuore❤️ Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 13 Lug 2020 alle ore 11:59 PDT

Barbara d’Urso e gli scatti sui social: bella come sempre

Quello della d’Urso è uno dei volti femminili più amati della televisione italiana. Sono tanti i recenti scatti che la ritraggono e che hanno suscitato nei fan un certo scalpore. La donna, infatti, appare bella come sempre, come se il tempo per lei non sia mai passato. Fisico, gambe, volto e décolleté perfetti: la presentatrice 63enne continua a brillare in tutto il suo splendore.