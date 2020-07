Morso di serpente | stessa sorte per padre e figlio | VIDEO

Padre e figlio uniti nella sfortuna: tutta colpa di un morso di serpente ricevuto in faccia. Accadde all’uomo, succede ora anche al giovane.

Steve Irwin era un famoso volto televisivo in Australia, noto per i suoi programmi scientifici nei quali illustrava le bellezze lussureggianti del continente oceanico. Tra barriera corallina, piante ed animali che sono tipici sono di quella parte del mondo e contatti ravvicinati anche con predatori di grossa taglia, l’uomo era riuscito a farsi apprezzare da tantissimi telespettatori.

LEGGI ANCHE –> Mamma inorridita, un serpente lungo un metro nel suo giardino

Anche per questo motivo destò grossa tristezza la notizia della sua morte, avvenuta nel 2006 a seguito di una puntura ricevuta da una enorme razza. L’animale marino trafisse Irwin Sr. con il suo pungiglione, trasmettendogli una massiccia dose di veleno letale. In una circostanza, l’uomo ricevette anche un morso di serpente in piena faccia.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Attaccata dal serpente mentre usa la toilette: ecco dov’era nascosto

Morso di serpente, dopo papà Steve tocca al figlio Robert

In quella occasione riuscì a cavarsela, pagando però con la vita successivamente. Nel corso degli anni suo figlio Robert ha intrapreso le orme paterne, un pò come Piero ed Alberto Angela da noi. L’uomo, esattamente come successo al padre, ha ricevuto parimenti un morso di serpente al viso. Fortunatamente, oltre allo spavento e ad una bella dose di dolore, è riuscito a sopravvivere. Il rettile che lo ha aggredito del resto non è letale. Si tratta di un pitone, serpente famoso per ammazzare le sue prede non con la pericolosità del morso quanto per il fatto di avvolgere la vittima di turno avvolgendola con il proprio corpo fino a stritolarla. L’animale che ha aggredito Robert Irwin è nello specifico un pitone tappeto.

LEGGI ANCHE –> Muore una bambina di 10 anni morsa da serpente a scuola