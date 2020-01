Attaccata dal serpente mentre usa la toilette: ecco dov’era nascosto

Lotta all’ultimo sangue con un serpente: protagonista della disavventura una donna che aveva avuto semplicemente l’intenzione di andare in bagno.

Si è trovata all’improvviso a dover lottare con un serpente nel bagno di casa sua, dopo che il rettile l’ha attaccata mentre era seduta sul water, mordendola alla coscia. Le orribili immagini pubblicare su Facebook dalla figlia della malcapitata, Chunya Sittiwichai, mostrano le pareti e il pavimento del gabinetto coperti di sangue: scene degno del set di un film horror.

Leggi anche –> Pitbull eroe muore per salvare due bambini da un serpente

L'”incidente” da incubo è avvenuto in Thailandia. Il serpente si era nascosto, tutto attorcigliato, nel water della poveretta, che è stata aggredita quando meno se lo aspettava. Chunya ha detto che sua madre ha afferrato il serpente per la testa per cercare di allentarlo dalla sua coscia, ma il rettile ha stretto la sua presa e il sangue ha cominciato a colarle a fiotti dalla gamba. La donna allora ha cominciato a gridare aiuto, e solo allora è intervenuta Chunya entrasse con un coltello e un martello.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La spiacevole sorpresa del serpente al gabinetto

“Mia mamma ha usato la lama sul serpente, ma la sua pelle era così ruvida che si è accidentalmente tagliata, a circa 3 cm di profondità. Ha quasi perso conoscenza mentre il serpente continuava a mordere. Non so come, ma alla fine è riuscita a fermarlo. Gli ha spinto la testa sul pavimento e ha gridato a mio fratello di prendere il martello e di colpirlo. Solo allora ha allentato la presa. Mio fratello l’ha poi tirata fuori dal gabinetto, e il serpente è rimasto chiuso dentro”.

La donna è stata portata in ospedale, dove i medici le hanno applicato dei punti e hanno medicato le ferita da morso. “Mia mamma è stata così coraggiosa, io al suo posto sarei subito svenuta – commenta Chunya -. Ho imparato a controllare sempre il water prima di usarlo, anche se sembra impossibile che ci si possa trovare un serpente”. Eppure, questa non è la prima – né temiamo l’ultima – “sorpresa” domestica del genere…

Leggi anche –> Australia: trova un serpente nel water per due giorni di seguito, non era mai successo

Leggi anche –> Varese, trovato un pitone sulla sdraio in giardino – VIDEO

EDS