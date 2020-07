Cristiano Malgioglio aggredito finisce in ospedale: cosa gli è successo

Non finiscono le brutte notizie per Cristiano Malgioglio, che è finito in ospedale con un video su Instagram ha documentato ciò che è successo

Cristiano Malgioglio si rilassa al mare in Salento, ma improvvisamente è dovuto correre in ospedale dopo l’aggressione. Mentre si avviava in spiaggia con i bambù in costume con occhiali da sole, il cantante ha incontrato un gruppetto di oche: “Bambole, venite da me. Sentite come cantano, possono fare le coriste nel mio prossimo disco….”. Successivamente Cristiano ha urlato improvvisamente cadendo anche con il video che documenta il tutto. Dopo esser stato attaccato dalle oche, Malgioglio è stato sottoposto a diverse cure mediche prima di fare ritorno al resort, in cui sta trascorrendo le vacanze in questi giorni di luglio in Salento.

Cristiano Malgioglio finisce in ospedale: il motivo

Sul suo profilo Instagram lo stesso cantante italiano ha rivelato in un lungo post: “Mai viste oche così aggressive. Porto da mangiare, ma loro non mi lasciano entrare nel loro habitat. In poche parole sono stato aggredito e beccato”.