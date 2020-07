Cristiano Malgioglio dà in escandescenze in aereo: ecco cos’è successo

Cristiano Malgioglio show: prima di salire in aereo il paroliere e opinionista ha scatenato un pandemonio, non volendo sedersi vicino a uno sconosciuto.

Una scenata con urla e caos, protagonista Cristiano Malgioglio. Il paroliere siciliano e opinionista di Barbara D’Urso nelle scorse ore ha perso la pazienza (per usare un eufemismo) poco prima di salire in aereo, secondo un retroscena svelato da Libero. Il motivo? In aereo i posti accanto a lui non erano liberi, ma occupati, e tanto è bastato a mandarlo su tutte le furie: “Perché devo sedere gomito a gomito con uno sconosciuto?”.

La sfuriata di Cristiano Malgioglio

A far infuriare Cristiano Malgioglio è stato il mancato distanziamento sociale in aereo. Il Nostro avrebbe chiesto spiegazioni al personale di bordo, sentendosi rispondere che “le regole non prevedono in aereo il distanziamento”. In altre parole, passeggeri non devono obbligatoriamente sedersi a distanza, ma possono anche viaggiare uno accanto all’altro: la “misura di sicurezza” è facoltativa. A Malgioglio, però, non è andata affatto giù. Per questo ha continuato a urlare e a chiedere spiegazioni, munito di guanti e mascherina d’ordinanza. A gettare acqua sul fuoco ci ha pensato l’assistente di Cristiano Malgioglio. L’uomo che lo segue in tutti i suoi spostamenti, armandosi di santa pazienza, lo ha convinto a salire a bordo. Ma non deve essere stata una piacevole trasferta…

