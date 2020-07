Coronavirus stato di emergenza, nuova ipotesi: 31 ottobre – VIDEO

C’è una nuova ipotesi rispetto alla proroga dello stato di emergenza per il Coronavirus: la data potrebbe essere quella del 31 ottobre.

C’è una nuova ipotesi per quanto concerne la fine dello stato di emergenza per la pandemia di Coronavirus. A oggi, infatti, la fine di questa situazione è legata alla data del 31 luglio. Qualche giorno fa, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aveva fatto intendere che ci sarebbe stata una proroga fino al 31 dicembre.

In queste ore, mentre in altre parti del mondo preoccupa ancora molto questa pandemia e nel nostro Paese la situazione sembra tenuta sotto controllo rispetto ai mesi scorsi, arriva una nuova ipotesi sulla proroga, che appare comunque certa.

Infatti, in queste ore, l’ipotesi sul tavolo è quella di prorogare lo stato di emergenza al 31 ottobre, ovvero per ulteriori tre mesi anziché cinque. Secondo quanto si apprende, tale proroga è già al vaglio del governo e nel prossimo CdM, che dovrebbe svolgersi in settimana dovrebbe essere messa nero su bianco. Infatti, si attende la delibera che dovrebbe sancire la proroga. Si tratta di un’ipotesi, ma secondo gli addetti ai lavoro potrebbe presto essere una certezza.