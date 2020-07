Bellissima come sempre, Belen Rodriguez questa volta ci regala uno scatto diverso dal solito. Ma che riesce comunque nell’intento di lasciare il segno.

Non solo gossip: Belen Rodriguez pubblica una foto sul suo profilo personale Instagram un pò particolare. Di certo è diversa per contenuti rispetto a ciò che siamo abituati a vedere da lei. Infatti la bellissima showgirl argentina non compare in alcun modo in questo scatto. C’è invece dell’altro a riempire la scena e ad occupare l’obiettivo della fotocamera.

Visualizza questo post su Instagram 𝙱𝚞𝚎𝚗 𝚍𝚒𝚊 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 13 Lug 2020 alle ore 12:05 PDT

Belen Rodriguez, una buona fetta di torta per iniziare la settimana

Visualizza questo post su Instagram 𝐌𝐞 𝐟𝐮𝐢 🌊 @mefuireal Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 11 Lug 2020 alle ore 3:01 PDT

La sudamericana ci dà il buongiorno così, con questo bel dolce pronto per essere gustato lentamente. Non c’è niente di meglio a volte di qualcosa di buono da mettere sotto ai denti, specialmente se appena svegli, per darci la carica giusta. In particolar modo quando si tratta di cominciare la settimana. Lei è in vacanza ma non dimentica tutti i suoi ammiratori e vuole coccolarli in questo modo. E questa fotografia lascia il segno proprio come la famosa ‘farfalla’ mostrata ormai alcuni anni fa al Festival di Sanremo. Sul suo conto si sta dicendo di tutto, intanto. Ma Belen, oltre a smentire il fastidioso gossip relativo alla presunta tresca tra il suo ex, Stefano De Martino, ed Alessia Marcuzzi, non si cura di questi rumours. Ed a detta dei suoi fans fa bene. In molti le consigliano di pensare solo ad essere felice.

