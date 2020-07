Sono bellissimi Aurora Ramazzotti ed il fidanzato Goffredo Cerza. I due si trovano in vacanza in Puglia e rimarcano il loro amore in questo tenero modo.

È in vacanza Aurora Ramazzotti, con il fidanzato Goffredo Cerza ed alcuni amici. Tra i quali l’inseparabile ‘compagna di marachelle’, Sara Daniele. Quest’ultima è la figlia dell’indimenticabile cantautore napoletano Pino Daniele. La combriccola si trova attualmente ad Ostuni, in provincia di Brindisi.

Visualizza questo post su Instagram The captain of my 💙 Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 12 Lug 2020 alle ore 7:12 PDT

L’ambientazione della Puglia jonica fa da sfondo ai giorni felici che Aurora, compagno ed amici stanno trascorrendo in questo periodo. La 23enne nativa di Sorengo, nei pressi di Lugano, fa coppia fissa con il suo Goffredo ormai da parecchio tempo. E sul conto di entrambi si è detto e scritto di tutto, come del resto capita a tutte le coppie belle del mondo dello spettacolo. Per cui ecco arrivare con una certa periodicità il gossip che vorrebbe Aurora incinta oppure pronta a dire di si ad una proposta di matrimonio del suo fidanzato. Oppure entrambe le cose.

Aurora Ramazzotti fidanzato, Goffeedo è “il capitano del mio cuore”

Visualizza questo post su Instagram Ma la bellezza di questi colori ?😍🤩 Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 12 Lug 2020 alle ore 7:51 PDT

Se una testimonianza in merito a quanto puro e profondo sia il loro rapporto serviva, eccola arrivare. Si tratta di uno scatto fatto in riva al mare e nel quale la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker definisce il suo Goffredo Cerza “il capitano del mio cuore”. Un amore davvero sincero il loro, che davvero in tanti vogliono vedere evolvere in qualcosa di più.

