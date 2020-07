Per celebrare il compleanno del suo avvocato, Ivano Chiesa, Fabrizio Corona sceglie parole e toni originali e tipici di quello che è il suo personaggio.

Come al solito Fabrizio Corona non è uno che si fa pregare quando si tratta di dire qualcosa. L’ex re dei paparazzi fa gli auguri a modo suo al proprio avvocato, Ivano Chiesa. E sceglie un tono da combattente.

Fabrizio Corona: “Auguri ‘Avvo’, pronti a lottare insieme”

In un post pubblicato sul suo profilo personale Instagram, Corona scrive quanto segue. “Quello che abbiamo vissuto ci ha legato per sempre. Auguri ‘Avvo’. Ci aspettano ancora molte battaglie da combattere e solo con te al mio fianco mi sento più forte. Lunga vita a te che sei parte della mia famiglia, sangue del mio sangue e l’unica vera mia guida”. Ed il diretto interessato ha risposto apprezzando molto il gesto. L’ex marito di Nina Moric non sveste i panni dell’antieroe e continua ancora a fare proseliti ed a raccogliere molto consenso sui social.

