All’interno di un agriturismo un bambino annegato in piscina ha perso la vita senza che nessuno si accorgesse di lui. Indagano i carabinieri sulla vicenda.

Tragedia in un agriturismo di Bosco Mesola, in provincia di Ferrara, con un bambino morto annegato all’interno della piscina di un agriturismo. Il piccolo aveva 4 anni e si trovava lì assieme alla mamma.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Cuneo, bimbo di 21 mesi annega nella piscina di casa

Bambino annegato in piscina, ancora da chiarire come è accaduto

Ancora da stabilire la dinamica dell’evento drammatico ed in che modo il piccolo è finito all’interno della piscina, dove poi è morto in seguito ad un grosso quantitativo di acqua finito nei suoi polmoni. I carabinieri della città estense stanno ancora compiendo i dovuti accertamenti del caso. L’agriturismo ha visto anche l’arrivo di una eliambulanza, per il trasporto urgente in ospedale. Purtroppo però, una volta tirato fuori dall’acqua, già non c’era più niente da fare. I paramedici hanno praticato le necessarie manovre di emergenza, ma senza successo. Tutto è risultato inutile, con il bambino ormai già morto.

Leggi anche –> Giovane annegato | si tuffa nel lago dal pedalò e non riemerge più

LEGGI ANCHE –> Bambina annegata in piscina | la tragedia a Pisa | aveva 3 anni