Valladolid Barcellona LaLiga Santander: streaming formazioni diretta

La partita tra Valladolid e Barcellona è valida per la giornata 36 di LaLiga Santander: streaming in diretta e in tv, dove vederla, Dazn e formazioni.

Prosegue a ritmi serratissimi il massimo campionato spagnolo LaLiga Santander, con una sfida scudetto davvero accesissima tra Real Madrid, capolista, e Barcellona, che insegue a quattro punti. I catalani oggi sono ospiti del Valladolid.

Il match di questo pomeriggio sarà visibile solo per gli abbonati a Dazn. Di fronte dunque una squadra che con 39 punti è 14esima in classifica e cerca punti per la sicurezza e gli ospiti, che sono appunto secondi con 76 punti e cercano lo scudetto.

Valladolid Barcellona: come vederla in streaming e in diretta tv

La partita di questo pomeriggio allo stadio José Zorrilla di Valladolid tra padroni di casa e squadra catalana è solo su Dazn. Il match è apertissimo a qualsiasi risultato.

Sette sono i punti di vantaggio della squadra di casa sulla terzultima in classifica, un bottino che potrebbe non essere sufficiente ed è per questo che oggi non le sono concessi errori, proprio come agli ospiti catalani, soprattutto dal momento che il Real Madrid non sbaglia un colpo.

Valladolid Barcellona in diretta: le formazioni di questo pomeriggio

Queste le scelte fatte dai due allenatori in vista dell’incontro di questo pomeriggio:

Valladolid (4-4-2): Masip; Porro, Kiko Olivas, Salisu, Garcia; Antonito, San Emeterio, Joaquin, Hervias; Unal, Sergi Guardiola.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Vidal; Messi, Suarez, Griezmann.